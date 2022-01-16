İran: Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Haci dün Tahran’da Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile yaptığı görüşmede, “İran, Birleşmiş Milletler’in Suriye’nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü geliştirme, Suriye-Suriye diyaloğunu teşvik etme ve burada barış ve istikrarın temellerini atma çabalarını her zaman destekledi ve desteklemektedir” dedi.

Haci ayrıca, “Suriye hükümeti ve halkı 10 yıldan fazla bir süredir ‘IŞİD’ ve diğer terör örgütleriyle karşı karşıya kaldı ve şimdi göreceli istikrara kavuştu”ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "Suriye yaptırımlarını kaldırmak, insani yardım sağlamak, mültecileri geri döndürmek ve ülkenin yeniden inşası sürecine başlamak için mevcut çabaların yoğunlaştırılması lazım." diye konuştu.

Pedersen ise İran’ın Birleşmiş Milletler ile işbirliğine yönelik çabalarını ve Suriye konusunda Astana sürecindeki rolünü övdü.