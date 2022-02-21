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21 Şub 2022 14:29

Hürriyet: Erdoğan Ramazan ayında Suudi Arabistan'a gidecek

Hürriyet: Erdoğan Ramazan ayında Suudi Arabistan'a gidecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Türkiye Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisiyle ilgili bilgiler aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Türkiye Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgiler verdi.

Selvi yazısında "Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret edebileceği söyleniyor. Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı olayının üzerinde çok tepinilmesini istemediği biliniyor. Türkiye o konuda göstereceği tavrı gösterdi ama Kaşıkçı olayının iki ülke ilişkilerini zehirlemesine izin verilmemesi eğilimi hâkim" görüşünü savumdu.

News Code 1900605
https://tr.mehrnews.com/news/1900605/

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