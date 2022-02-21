Hürriyet: Erdoğan Ramazan ayında Suudi Arabistan'a gidecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Türkiye Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgiler verdi.

Selvi yazısında "Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret edebileceği söyleniyor. Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı olayının üzerinde çok tepinilmesini istemediği biliniyor. Türkiye o konuda göstereceği tavrı gösterdi ama Kaşıkçı olayının iki ülke ilişkilerini zehirlemesine izin verilmemesi eğilimi hâkim" görüşünü savumdu.