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9 Mar 2022 12:40

Türkiye'de "Herzog'u ülkemizde istemiyoruz" eylemi

Türkiye'de "Herzog'u ülkemizde istemiyoruz" eylemi

Siyonist Rejim Başkanı Yitzak Herzog'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelmesi 81 ilde protesto edilecek.

Türk medyasına göre, 81 ilde Saadet Partisi öncülüğünde gerçekleştirilecek ortak basın açıklamasında Siyonist Herzog'un Türkiye ziyareti protesto edilecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Türkiye'ye gelecek olan işgalci rejim başkanı Yitzak Herzog'un ziyaretini protesto etmek amacıyla basın açıklamaları düzenleneceğini duyurdu.

Tüm Türkiye'de basın açıklamasında buluşulacağını belirten Karamollaoğlu: "#OneMinuteErdoğan Zalimlerin Türkiye'de ne işi var! Yarın saat 13.00'te 81 ilimizde İl Başkanlıklarımızın öncülüğünde, milletimiz ve tüm STK'larımızla işgalcileri ülkemizde istemediğimizi haykıracak, mazlum Filistin'in yanında olduğumuzu bir kez daha iktidara göstereceğiz." dedi.

Konya'daki eylemin adresi Kültürpark

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, Herzog’un Türkiye ziyaretine ilişkin olarak Çarşamba günü (Bugün) TSİ 13.00'da Kültür parkta  açıklaması gerçekleştirecek.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulunan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, "Herzog’u Ülkemizde İstemiyoruz! Gönlü Filistin'le olan bütün vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz basın açıklamamıza davet ediyoruz. Saat 13:00 de Kültürpark da... #OneMinuteErdoğan" ifadelerini kullandı.

News Code 1900943
https://tr.mehrnews.com/news/1900943/

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