Erdoğan’dan Herzog’a doğalgaz teklifi

Bir ayı aşkın bir süredir Türkiye gündeminde olan ziyaret Siyonist Rejim Başkanı Herzog’un İstanbul’da gerçekleştirdiği temasların ardından nihayete erdi. İki gün boyunca Türkiye’de bulunan Herzog’un en önemli teması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesi oldu. Erdoğan, Herzog’u resmi törenle karşılarken Herzog, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan işbirliği vurgusu

Herzog ile Erdoğan arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede neler konuşulduğu merak konusu olurken Milli Gazete bir önemli detaya daha ulaştı. Söz konusu görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel meselelere kadar birçok konu masaya yatırılırken Siyonist Rejim'in Filistin’den gasp ettiği doğalgaz da gündeme geldi. Milli Gazete’nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ankara ile Tel Aviv arasında gaz işbirliğini ilerletme ve İsrail-Türkiye-Avrupa boru hattı inşa etme arzusunu belirtti ve bu konuda işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.