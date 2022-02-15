Herzog, 9 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Türk medyasına göre, Siyonist Rejim Başkanı Yezhak Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye gidecek.

Erdoğan'ın Herzog'u Türkiye'ye davet etmesine Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu tepki göstermişti.

Karamollaoğlu, sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, Yitzak Herzog’u ülkemize davet etmesi hakikaten akıl alır gibi değil. Tüm anormallikler 'normalleşme' olarak takdim ediliyor adeta. Ne oldu sizin 'one minute' çıkışınıza? Ne değişti de bugün böyle bir davette bulunuyorsunuz?” diye sordu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) de Türkiye'ye gelmesi gündemde olan Yitzak Herzog'u İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde protesto etmişti.