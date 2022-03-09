Saadet Partisi'nden Erdoğan’a "Herzog" tepkisi

Saadet Partisi (SP), Ankara Ulus’ta Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesini “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganıyla protesto etti. SP İl Başkanı Fatih Beyazıt, Erdoğan’a “İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa, Gazze’de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur” dedi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Ulus’ta Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaparak Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog'un Türkiye’ye gelişini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini protesto etti. Protesto gösterisinde, “Katil İsrail Türkiye’den defol”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP”, “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganları atıldı.

“Ne oldu ‘One mınute’ çıkışınıza?”

SP Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Erdoğan’a “Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken; katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir! Bugün değişen nedir? Ne oldu ‘One minute’ çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir?” diye konuştu.