Türkiye'den "Buça" açıklaması

Rus güçlerinin geri çekildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev sınırındaki Buça'daki görüntüler dünya gündeminde yerini koruyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz.

Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.

Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: Cumhuriyet