Akar'dan Ukrayna açıklaması: Ateşkes mümkün olacak

Sputnik'e göre, İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve kahraman gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvet komutanları, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili konuşan Bakan Akar “Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışmayla alakalı olarak da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklar ile beraber gerekli çalışmalar yapılıp Antalya'da Dışişleri Bakanımız tarafından dışişleri bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, dileğimiz çok kısa bir zaman sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin bir araya getirilmesinin olacağını biz değerlendiriyoruz, bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak, oradaki insanların tahliyesi de mümkün olacak. Daha sonra da orada bir barış ortamı, görüşmeler istikrar ortamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.