Tunus'tan Erdoğan'a "iç işlerine müdahale" tepkisi

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta parlamentonun Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını iç işlerine yönelik "kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Tunus, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından duyduğu şaşkınlığı ifade etmektedir. Bu yorumlar kabul edilemez" denildi. Açıklamada, "Tunus dost ülkelerle yakın ilişkiler kurma gayreti içindedir ancak kararlarının bağımsızlığına da bağlıdır ve egemenliğine müdahaleyi reddeder" ifadesine yer verildi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman Cerendi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cerendi ayrıca Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp'ın da Erdoğan'ın yorumlarının Tunus tarafından reddedildiğinin ifade edilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Tunus'taki siyasi kriz geçen hafta derinleşti. Cumhurbaşkanı Said Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'nin düzenlediği çevrimiçi oturumu "darbe girişimi" olarak nitelendirip parlamentoyu feshetmişti.

Milletvekillerinden yarısından fazlasının katıldığı oturumda, Said'in Temsilciler Meclisi'nin çalışmalarını askıya alan ve dokunulmazlıklarını kaldıran kararlarının iptali için sunulan bir yasa tasarısı kabul edilmişti.

Oturumun ardından terörle mücadele birimleri, Meclis Başkanlığı görevindeki ana muhalefet lideri Raşid Gannuşi ve diğer milletvekillerini ifadeye çağırmıştı.

İslamcı Nahda Hareketi'nin lideri Gannuşi ise çevrimiçi oturumlar düzenlemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: DW