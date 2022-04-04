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4 Nis 2022 11:12

Mısır'dan, Siyonist Rejim'e Filistin çağrısı

Mısır'dan, Siyonist Rejim'e Filistin çağrısı

Mısır, Siyonist Rejim'e Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurma çağrısı yaptı.

Mübarek Ramazan ayında Filistinlilere saldırılarını arttıran Siyonist Rejim'e Mısır'dan tepki geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, işgalci İsrail'in son günlerde Filistin topraklarında tansiyonu yükselten eylemlerini şiddetle kınandıklarını söyledi.

Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürdüğüne, işgalçi güçlerinin Filistinlileri hedef alan operasyonlarına devam ettiğine işaret eden Hafız, rejime özellikle ramazan ayında gerginliği tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Hafız, bölgede istikrarı engelleyen ve tansiyonu yükselten şiddet eylemlerine başvurulmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1901310
https://tr.mehrnews.com/news/1901310/

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