İranlı Sözcü’nün Batı Afrika ziyareti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Batı Afrika turu kapsamında Senegal, Gana ve Sierra Leone'yi ziyaret etti.

Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Afrika turunun üçüncü durağı olan Sierra Leone ziyaretini verimli geçtiğini söyledi.

Afrika'yı “altın fırsatlar kıtası” olarak nitelendiren Hatipzade, "On yıllardır bu ülkelerde bulunan İran Kızılayı'nın yürüttüğü kalkınma projelerinden gurur duyuyoruz. Müreffeh bir Afrika'ya olan bağlılığımız sarsılamaz.” dedi.