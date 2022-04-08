Sudan'da kabileler çatıştı: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 100'ü aşkın kişi öldürüldü.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın batısındaki Güney Darfur bölgesinde 26 Mart'ta başlayan ve 5 gün süren kabile çatışmaları sonucunda 6'sı çocuk 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

OCHA'nın raporuna göre, 26 Mart'ta bir kabileden bir askerin başka bir kabileden kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesi sonucu Güney Darfur'daki 11 köyde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Raporda, "Çıkan çatışmalarda 6'sı çocuk olmak üzere 100'den fazla kişi öldürüldü, iki çocuk ise hala kayıp." ifadesine yer verildi.

Olaylarda bazı köylerin yakıldığı, yaklaşık 500 kişinin de bölgedeki Sudan ordusuna ait bir askeri üsse sığındığı kaydedildi.

Raporda, Güney Darfur'daki çatışmalardan yaklaşık 15 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Kaynak: Milli Gazete