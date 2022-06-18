ABD, Suriye’den buğday çalmayı sürdürüyor

Yerel kaynaklar Suriye'nin resmi haber ajansı SANA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çalıntı Suriye buğdayı yüklü 40 kamyondan oluşan ve Amerikan işgal güçlerine tabi bir konvoyu, Haseke Valiliği’nin kuzeydoğusundaki Yarubiye kırsalındaki yasadışı El Velid geçidinden Irak topraklarına doğru çıkardı.” dedi.

Aynı bağlamda kaynaklar, ABD güçlerinin, hasarlı askeri araçlarla dolu bir konvoyu da yasadışı El Velid geçidi üzerinden Irak topraklarına çıkardığını belirtti.

Kaynaklara göre, konvoyda, Amerikan işgal güçlerine ait hasarlı askeri zırhlı araçlarla yüklü 8 tanker, 9 termoking, elektrik jeneratörü yüklü 4 tanker, 7 taşıyıcı ve 8 askeri zırhlı araç olmak üzere 36 araç bulunduğuna işaret etti.