Reisi'den İranlı komutana düzenlenen suikasta sert tepki

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Umman ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Reisi, Tahran’da kutsal türbe savunucusu Albay Hasan Sayyad Hodayi’ye düzenlenen suikasta tepki göstererek, şehidin ailesi ile Devrim Muhafızları Ordusu’na başsağlığı dileğinde bulundu ve “Hiç şüphesiz bu cinayetin arkasında, kutsal türbe savunuculardan büyük darbe yiyien küresel istikbarın parmağı vardır. Onlar bu eylemle çaresizliğini göstermiş oldular.” dedi.

Güvenlik yetkililerinin bu cinayeti özenle takip etmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, “Şehit Hodayi’nin intikamı mutlaka alınacak. Bunda hiçbir şüphem yok.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Umman ziyareti hakkında, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said'in davetlisi olarak başkent Maskat'a gideceklerini ifade ederek, “Dost, kardeş ve komşu ülke Umman ile iyi ilişkilere sahibiz. Her iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerin seviyesini yükseltme konusunda kararlı.” açıklamasını yaptı.

İbrahim Reisi, “Bu gezi, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi politikası açısından oldukça önemlidir ve yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır.” diye konuştu.