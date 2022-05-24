İran Meclis Başkanı'ndan Şehit Hodayi suikastına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün mesclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, kutsal türbe savunucusu Albay Hasan Sayyad Hodayi’ye düzenlenen suikasta tepki gösterdi.
Galibaf, "Şehit Sayad Hodayi’ye yapılan terör saldırısı, düşmanların vatanın güvenliğini özveriyle sağlayan Devrim Muhafızları'na karşı öfkesinin derinliğini gösteriyor." dedi.
Albay Hasan Sayyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi.
Konuya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Albay Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında terör saldırısına uğradı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada Albay Hodayi'nin, aracına motosikletli iki teröristin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.
yorumunuz