Siyonist medyasında Hodayi suikastı

İran, kutsal türbe savunucusu "Albay Hasan Sayyad Hodayi”nin dün Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında terör saldırısına uğradı.

Açıklamada Albay Hodayi'nin, aracına motosikletli iki teröristin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan teröristler için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Siyonist medyası, Hodayi cinayetine geniş yer ayırdı

Albay Hodayi'nin suikast sonucu şehit edilmesi Siyonist medyasında geniş yankı buldu.

"Jerusalem Post” gazetesi, suikastın İran'ın İsrail’e yönelik insansız hava aracı (İHA) tehditlerine bir yanıt olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer gazete “Times of Israel” İbranice kaynaklara dayandırdığı haberinde Şehit Hodayi’nin dünya çapındaki Siyonist Rejim çıkarlarına saldırı planı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Haaretz gazetesi de Şehit Hodayi’nin Siyonist işadamları ve diplomatlarına yönelik yapılan eylemlerin arkasında olduğunu öne sürdü.

İbranice yayınlanan Ma'ariu gazetesi, suikastın İran'ın nükleer meselesiyle hiçbir ilgisi olmayabileceğini ve daha çok Suriye'deki güvenlik sorunlarıyla ilgili olabileceğini yazdı.

Albay Hodayi suikastını değerlendiren "Channel 13" televizyonu, suikasta uğrayan komutanın Lübnan Hizbullah Hareketi’ne gelişmiş füze teknolojisi transferinden sorumlu olduğunu iddia etti.

Siyonist medya "Intel Times"da şu iddialar yer aldı:

"Hodayi, Kudüs Gücü'nün muharebe birliğinde ya da Suriye'de konuşlu askeri lojistik biriminde silah gönderme ve hassas güdümlü füzelerin üretüminde görev yapıyordu. O, büyük ihitmalle İHA faaliyetlerinde de çalışmış olabilir!"

Reisi'den İranlı komutana düzenlenen suikasta sert tepki

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün sabah saatlerinde Umman ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Reisi, Tahran’da kutsal türbe savunucusu Albay Hasan Sayyad Hodayi’ye düzenlenen suikasta tepki göstererek, şehidin ailesi ile Devrim Muhafızları Ordusu’na başsağlığı dileğinde bulundu ve “Hiç şüphesiz bu cinayetin arkasında, kutsal türbe savunuculardan büyük darbe yiyien küresel istikbarın parmağı vardır. Onlar bu eylemle çaresizliğini göstermiş oldular.” dedi.

Güvenlik yetkililerinin bu cinayeti özenle takip etmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, “Şehit Hodayi’nin intikamı mutlaka alınacak. Bunda hiçbir şüphem yok.” ifadesini kullandı.