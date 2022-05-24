Tümgeneral Selami: Şehit Hodayi'nin intikamını alacağız

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Al Masirah Tv kanalına verdiği demeçte, İranlı kutsal türbe savunucusu Albay Sayyad Hodayi'ye yönelik düzenlenen suikasta değinerek, "Düşmanın herhangi bir eylemi kesin bir yanıtla karşılanacaktır. Düşmanı kendi haline bırakmayacağız ve her zaman onların peşindeyiz. Düşmanalarla olan hesabımız yerindedir. Şehit Sayyad Hodayi'nin de kanı karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Şehit Hodayi'nin intikamını kesinlike alacaklarını belirten Tümgeneral Selami, "Vereceğimiz yanıt sert olacak ve düşmanı yaptıklarına kesinlikle pişman edeceğiz" ifadesini kullandı.

Albay Hasan Sayyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi.

Konuya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Albay Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında terör saldırısına uğradı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Albay Hodayi'nin, aracına motosikletli iki teröristin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.