Reisi, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile telefonda görüştü.

Bakü- Erivan asındaki yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Haçaturyan, altılı platformun Tahran'da yapılmasını istedi.

Cumhubaşkanı Reisi ise Ermenistan- Azerbaycan arasındaki yapılan barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Resi, "Bu konuda geriye kalan sorunların, iki ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne dayalı, Kafkasya halkının güvnliği ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.

Tahran'ın Erivan ile enerji ve ulaşım alanlarında ikili ve çok taraflı işbirliğinin genişletilmesine verdiği desteği ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, "İşbirliğinin genişletilmesi bölgede barışı, istikrarı ve ekonomik ve ticari refahı güçlendirecektir."diye konuştu.

Cumhubaşkanı Reisi sözlerinin devamında "Siyonist Rejim bölge halklarının hiçbir şekilde dostu değildir ve bu rejimin Filistin halkına yaptığı baskıların tarihte eşi benzeri görülmemiştir. Siyonist Rejim'in bölgedeki etkisini önlemek için tüm hareketlerine hassasiyet ve ihtiyatla karşılık verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ermenistan cumhurbaşkanı Vahagen Khachaturian, İran'ın bölge gelişmelerdeki ilkeli duruşunu takdir ederek İran İslam Cumhuriyeti ile ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel etkileşimlerin ve işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu.