Erdoğan: Ermenistan'la normalleşme sürecini samimiyetle yürütüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan Ermenistan- Türkiye ilşkilerini değerlendirdi.

Karabağ Zaferi ile Kafkasya'da artık yeni bir dönem başladığına işaret eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bu destansı zafer, ortak coğrafyamızda kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmenin önündeki engelleri kaldırmıştır. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan'ın aralarındaki meseleleri doğrudan çözme yönünde attığı adımlardan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak, tarafların, sınır meselelerini halletme, barış antlaşması yapma, ulaştırma koridorlarını açma çabalarını destekliyoruz. Bu gayretlerin başarıya ulaşması hepimizin, tüm bölgemizin faydasınadır. Sınır komisyonlarının ilk toplantısını 24 Mayıs'ta yapması ve Zengezur Koridoru konusunda ilerleme kaydedilmesi özellikle memnuniyet vericidir. Biz de Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirme sürecini samimiyetle yürütüyoruz. Azerbaycan'la, bölgenin güvenliği ve refahı için dayanışmamızı artırarak sürdüreceğiz. İlham kardeşimle birlikte iki ülke dostluğunu ve iş birliğini inşallah her alanda zirveye taşıyacağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin."