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6 Haz 2022 09:03

Heniyye: Tüm taraflar Mescid-i Aksa'yı savunmalıdır

Heniyye: Tüm taraflar Mescid-i Aksa'yı savunmalıdır

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dünya Müslüman Alimler Birliği üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldi.

Arap medyasına göre; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dünya Müslüman Alimler Birliği üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldi. 

Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, siyonist işgalcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ele alındı.

Mescid-i Aksa'daki son gelişmelere değinen Heniyye, tüm tarafların Mescid-i Aksa'yı ve İslami kimliğini savunması gerektiğini vurguladı.

Heniyye "Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslüman halkının ana unsurudur. Filistin meselesini çozmek Hamas Hareketi'nin önceliklerinin başında geliyor" diye konuştu.

News Code 1902652
https://tr.mehrnews.com/news/1902652/

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