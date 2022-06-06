Heniyye: Tüm taraflar Mescid-i Aksa'yı savunmalıdır

Arap medyasına göre; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dünya Müslüman Alimler Birliği üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, siyonist işgalcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ele alındı.

Mescid-i Aksa'daki son gelişmelere değinen Heniyye, tüm tarafların Mescid-i Aksa'yı ve İslami kimliğini savunması gerektiğini vurguladı.

Heniyye "Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslüman halkının ana unsurudur. Filistin meselesini çozmek Hamas Hareketi'nin önceliklerinin başında geliyor" diye konuştu.