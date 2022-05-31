Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde konuşlanan Azerbaycan askeri mevzilerine 30 Mayıs'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin çeşitli kalibreli ateşli silahlardan ateş açtığına dair Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama yanlış bilgidir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Ermenistan-Azerbaycan sınırında durumun nispeten sakin ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu vurgulandı.