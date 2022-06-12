Eski Türk Bakan İsrail'in Suriye saldırılarını değerlendirdi

İsrail rejimi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Son dönemde Suriye’ye yönelik saldırılarını artıran işgalci İsrail Şam Havalimanı’nı hedef aldı.

Daha önce Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bessam Sabbağ, Ortadoğu’daki duruma ilişkin bir Güvenlik Konseyi oturumunda, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik süregelen saldırılarının Suriye ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür saldırıların Genel Sekreterlik ve Güvenlik Konseyi tarafından derhal kınanması ve acil müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Şam ve Tel Aiv arasındaki gerilim sadece Suriye iç savaşıyla ilgili değil, aslında Suriye’nin Filistin meselesi ve Golan Tepeleri sebebiyle son yıllarda Siyonist Rejim ile karşı karşıya gelmektedir.

Mehr Haber Ajansı, Siynist Rejim'in Suriye politikasını eski Türkiye Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'a sordu. Aşağıdaki yazıda Yakış'ın yanıtlarını okuyabilirsiniz:

1- Suriye’nin Filistin meselesi ve Golan Tepeleri sebebiyle son yıllarda Siyonist Rejim ile karşı karşıya gelmektedir. Fakat Suriye krizinin başlaması Tel Aviv tarafından olumlu olarak değerlendirdi. Şam ve Tel Aviv arasındaki anşlamzlık sürecini bize biraz değerlendirebilir misiniz ?

Suriye Filistin’in ikiye bölündüğü 1947 yılından beri İsrail’le karşı karşıyadır. 1967 savaşından sonra buna bir de İsrail’in Golan Tepeleri'nin önemli bir bölümünü işgal etmesi nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık eklendi. İsrail 1981 yılında Golan Tepeleri'nde kendi işgali altında tuttuğu bölgelerde İsrail kanunlarının geçerli olacağını ilan etti. İsrail’in yaptığı bu eylem, fiiliyatta Golan Tepeleri'ni kendi topraklarını ilhak ettiği anlamına geliyor. 2019 da da ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail topraklarının bir parçası olarak tanıdığını ilan etti. Trump’ın bu tutumu, bir bakıma, İsrail’in tutumundan bir adım öteye geçmiş olmaktadır. Çünkü İsrail, Golan Tepeleri'ni ilhak ettiğini açıklamadı. Orada İsrail kanunlarının yürürlükte olacağını ilan etti. Trump ise, İsrail’in tutumundan bir adım daha ileri giderek Golan Tepeleri'nin İsrail topraklarının bir parçası olarak kabul ettiğini ilan etti.

Arap Baharı'nın Suriye’ye sıçradığı 2011 tarihinden sonra İsrail, Suriye ile ilişkileri açısından, biraz daha rahatladı. Çünkü Suriye kendi bekası derdine düşünce İsrail’le uğraşmak durumunda kalmayacaktı.

Ukrayna savaşı bu tabloyu biraz değiştirdi. Çünkü Rusya, Suriye’de görevlendirdiği askerlerinin bir bölümünü Ukrayna savaşında kullanmak üzere Suriye’den çekti. Bu Rus askerlerinin boşalttığı yerlere Hizbullah yerleşti.

2-Suriye'nin İran hükümeti ve Hizbullah ile ilişkileri, Tahran ve Hizbullah'ın Şam hükümetine verdiği destek, Siyonist Rejim açısından önemli bir tehdit olarak algılanıyor. Bu kapsamda Siyonist Rejim, çeşitli saldırılarla Şam hükümeti ve ordusunu güçsüz hale getirmeye çalışıyor. İsrail'in Suriye'deki ana hedefleri nelerdir?

İsrail, Suriye’nin kendisini belli bir çizginin ötesinde rahatsız edecek noktaya geldiği takdirde doğrudan Suriye hedeflerine karşı askeri harekât gerçekleştiriyor. Suriye o sınırları geçmediği sürece Suriye’yi doğrudan hedef olarak almıyor. Bir başka deyişle Suriye ile İsrail arasında, birbirlerini ikide bir huzursuz etmek yerine, bir modus vivendi (yaşam tarzı) oluşmuştu. Bu modus vivendi, İsrail’in Suriye’deki Hizbullah hedeflerine saldırması dışında halen de geniş ölçüde devam ediyor. Başka bir deyişle İsrail’in Suriye’deki hedefleri, daha ziyade Suriye’deki Hizbullah hedefleridir.

3-Son zamanlarda İsrail'in Suriye'nin çeşitli bölgelerine saldırıları yoğunlaşmış durumda. İsrail saldırılarılarının artmasına yol açan faktörler nelerdir?

Sanıyorum İsrail’in Suriye’deki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırı, bir önceki soruya verdiğim cevaptaki unsurdur. Yani Rus askerlerinin çekildiği yerlerin bu kez Hizbullah savaşçıları tarafından doldurulmasıdır. Veya İsrail, Suriye’de zaman içinde değişen dengelerde, kendisine tehdit edecek yeni unsurlar ortaya çıktıysa ona karşı önlemler geliştirmektedir.

4- İsrail'in Suriye'ye karşı gerçekleşetirdiği saldırıları uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendiriliyor? İsrail’in Suriye saldırıları bu ülkenin toprak bütünlüğüne karşı bir eylem değil mi?

İsrail’in gerek Şeria nehrinin Batı Yakası'nda, gerek Gazze’de, gerekse Suriye’de gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda şüphe yoktur. İsrail bunu ABD’nin güçlü desteği sayesinde gerçekleştirmektedir. İsrail ve ABD dışında, İsrail’in bu eylemlerini tasvip eden başka ülke yok gibidir.

