Erdoğan, 20 yılın ardından ilk kez ikinci oldu

Gezici'nin anketi 28-29 Mayıs tarihleri arasında, 14 ilde, 1570 kişiyle görüşülerek yapıldı.



Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre sonuçları değerlendiren Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, iktidarın “sallantıda olduğunu” söyledi.



Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası senaryolar yer aldı. Katılımcılara, “İlk turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer adaylar olursa kime oy verirsiniz” diye soruldu.

Yanıtlara göre bu senaryoda 50+1’i sağlayan isim olmazken ilk sırayı yüzde 44.7 oyla Kılıçdaroğlu, ikinci sırayı yüzde 41.2 oyla Erdoğan, üçüncü sırayı ise yüzde 9.6 oyla Demirtaş aldı. “Diğer adayların” oy oranı ise yüzde 4.5 oldu.

Katılımcılara seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kaldığı senaryo da soruldu. Sonuçlara göre bu senaryoda katılımcıların yüzde 52.6’sı Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 47.4’ü ise Erdoğan’ı seçti.

Gezici, “ülke genelinde seçmenin yüzde 72.8’inin iktidarın oylarının düştüğü görüşünde” olduğunu kaydetti. Gezici, “AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42.6’sı partilerinin oylarının düştüğüne inanıyor. AK Parti seçmeni, partisinin ivme yakalayamadığını, sorunlara çözüm bulamadığını düşünüyor. İktidar seçmeni, muhalefeti ‘karşı mahalle’ görüp sandığa gitmeyebilir. AK Parti, 2018’de kendisine oy verenlerin yüzde 12’sini sandığa çekmekte zorlanacak, bu seçmenin ikna edilmesi zor görünüyor” ifadelerini kullandı.