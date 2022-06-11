Rusya: İsrail'in Şam Havalimanı'na saldırısını şiddetle kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Siyonist Rejimi'nin 10 Haziran günü Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırdığı belirtilirken, “İsrail’in, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek Suriye topraklarına devam eden saldırılarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha kaydetmek zorundayız. İsrail’in, Suriye’nin kritik sivil altyapısına yönelik kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

Siyonit Rejim'in bu eylemlerinin sorumsuzca olduğunu ve uluslararası ulaşım için riskler oluşturduğunu ve sivillerin yaşamını tehlikeye attığını kaydeden Zaharova, bu uygulamalara son verilmesini talep etti.

