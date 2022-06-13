Siyonist Rejim'den Lübnan’a tehdit

Rusya’nın Arapça yayın kuruluşu Rusya el-Youm’un haberine göre ırkçı İsrail rejiminin genelkurmay başkanı Aviv Kohavi, Lübnan’la bir savaş yaşanması durumunda füze rampaları da dahil olmak üzere yok edecekleri binlerce hedef belirlediklerini söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı konuşmasında Lübnan’ın ulusal servetinin yağmalanmasına izin vermeyeceklerini belirterek ırkçı İsrail rejiminin Kariş sahasındaki sondaj çalışmalarını durdurmasını istenmişti.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Direniş, Lübnan'ın servetinin yağmalanmasına seyirci kalmayacak. Tüm seçeneklerimiz tereddütsüz bir şekilde açık. Düşman, Kariş sahasından gaz çıkarmayı durdurmalıdır” demişti.

“Düşmanın yapacağı herhangi bir aptallığın sadece stratejik değil, varoluşsal sonuçları olacak diyen Nasrullah, Lübnan’la tartışmalı olan sahada sondaj yapan yabancı şirketi ırkçı İsrail rejiminin Lübnan’ın servetini yağmalama suçuna ortak olmaması yönünde uyarmış ve gemiyi derhal bölgeden çekmelerini istemişti.