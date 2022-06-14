Almanya’da Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 7,9

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Mayıs ayı nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, Nisan ayında yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, Mayısta 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı gördü.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı Ukrayna'ya askeri operasyonunun başlamasından bu yana, özellikle enerji fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığına ve bunun enflasyon üzerinde önemli bir etkide bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada gıda başta olmak üzere diğer malların da savaş ve teslimat darboğazları nedeniyle tüketiciler için giderek daha pahalı hale geldiğine vurgu yapıldı.

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enerji ürünlerindeki fiyat artışlarının hala yüksek enflasyonun ana nedeni olduğunu belirterek, "Enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana üç aydır art arda en yüksek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Aydınlık