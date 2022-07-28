Almanya:Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Baerbock, bugün Yunanistan’a yarın da Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretleri öncesi yazılı açıklama yaptı.

Son dönemde NATO müttefikleri ve Avrupalı ​​ortakları arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Baerbock, bu nedenle Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerini özellikle şimdi gerçekleştirdiğini aktardı.

Baerbock, Türkiye temaslarında Akdeniz’in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını kaydederek, “Bizim burada da mesajımız ‘sorunlar gerilimi tırmandırmakla değil, görüşmelerle çözülmeli’ olacak. Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor.” ifadesini kullandı.

Bu nedenlerle siyasi olarak daha fazla uzaklaşmamayı arzu ettiğini vurgulayan Baerbock açıklamasında “Her yakın ilişkide olduğu gibi birbirimizle açıkça konuşacağız. Milyonlarca insan için daha da kötü açlık krizinin önlenebileceğine dair bir umut ışığı getiren Türkiye’nin Karadeniz’deki arabuluculuğu hakkında. NATO’da ortak planlama hakkında.”ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye’de kısmen temel farklılıkların bulunduğu konulara da değineceğini aktardı.

Yunanistan ziyareti

Baerbock, Yunanistan’a giderek Avrupa’daki yakın ortaklardan birini ziyaret edeceğini belirtti.

Yunanistan’ı birçok Alman’ın tatil yeri olarak bildiğine, ancak çok azının Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işgali sırasında orada işlenen vahşet nedeniyle taşıdığı suçun boyutunu bildiğine dikkati çeken Baerbock, “Bu hatırayı canlı tutmak benim için önemli. Çünkü bu birlikte iyi bir gelecek için ön koşuldur.” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette ayrıca ortak sınırların güvenliği için Avrupa Birliği (AB) olarak nelerin yapılabileceğini yerinde değerlendirmek istediğini aktaran Baerbock, Yunanistan’ın burada üstendiği görevin büyük olduğunu ve dayanışmayı hak ettiğini vurguladı.

Baerbock 8-10 Haziran’da Yunanistan ve Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlamış, ancak öncesinde gittiği Pakistan’da Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu ziyaretlerini ertelemişti.

kaynak: TRT Haber