Rusya'da enflasyon yüzde 20'ye kadar yükselebilir

İzvestiya gazetesinin görüşüne başvurduğu analistler, Merkez Bankası'nın acil bir toplantı sonucunda faizleri yüzde 15-17 seviyesine yükseltme olasılığına işaret ediyor.

Öte yandan, haberde açıklanan yaptırım kararları sonrasında Rusya'nın gayri safi milli hasılasının 2022'de yüzde 1-1,5 oranında küçülebileceği öngörüsüne yer verildi.

Zenit bankasından Vladimir Yevstifeyev, rubledeki değer kaybı ve piyasalardaki paniğin enflasyonun yükselmesine sebep olacağı görüşünde. Yevstifeyev'e göre, fiyat artışından endişe eden nüfus alışverişi hızlandıracak, bu da enflasyon artışını beraberinde getirecek.

Yevstifeyev Merkez Bankası'nın Kırım'ın ilhak edildiği 2014 yılında da benzer bir tavır sergilediğini, bu nedenle faiz oranının yüzde 15-17'ye kadar yükseltilmesini beklediğini söyledi.

Finam'dan Olga Belenkaya da faiz artışını olası gören ekonomistlerden. Belenkaya, Batılı ülkelerin başka hangi yaptırımlara başvuracağının belirsiz olduğunu, bu nedenle rubledeki değer kaybı trendinin önünün açık olduğunu söyledi.

Belenkaya Merkez Bankası'nın acil gündemle toplanarak faiz oranını yüzde 17'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Ekspert PA'dan Anton Tabah ise acil toplantı olmasa bile Merkez Bankası'nın mart ve nisan ayı toplantılarında faizi 150 baz puan arttıracağından emin.

Rusya'da faiz oranı şu anda yüzde 9,5.

Kaynak: Turkrus.com