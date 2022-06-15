Çin: ABD, küresel siber güvenlik için bir tehdit

Edinilen bilgilere göre, Çin’in bilgi güvenliği alanında faaliyet gösteren yeni medya kuruluşlarından Anzer_SH kısa süre önce yayımladığı raporda, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) bağlı Özel Erişim Operasyonları Ofisi’nin (TAO, The Office of Tailored Access Operations) dünya çapında küresel internet kullanıcılarına herhangi bir ayrım gözetmeden bilgi hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtildi. Rapora göre, ABD denizaltılardan faydalanarak küresel denizaltı fiber optik kablo ve elektrik kablosu üzerinden siber bilgi hırsızlığı yaptı. Özellikle TAO, siber saldırı silahlarını ABD dâhil Beş Göz İttifakı ülkelerinin kullanımına sundu. İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği (AB) telekomünikasyon operatörleri aracılığıyla AB Genel Merkezi’ne siber bilgi hırsızlığı düzenledi. Öte yandan, ABD, Amerikan internet şirketlerinin desteği altında, Çin’in telekomünikasyon donamlarına saldırı silahları geliştirmekte.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendirdi. Wang Wenbin, söz konusu raporun ABD’nin siber güvenlik alanında Çin dâhil tüm dünya ülkelerine bir tehdit haline geldiğini bir kez daha kanıtladığını belirtti. Wang, "ABD’nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çin işletmelerini karalaması ve baskı kurmasının asıl amacı, siber ortamda bilgi hırsızlığına uygun şartları oluşturmaktır. ABD tarafı, küresel siber güvenliğin korunması için sorumlu bir tavır sergilemelidir." diye konuştu.