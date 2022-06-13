Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan Tahran'a ilk ziyaret

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin resmi davetlisi olarak üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde yarın Tahran'ı ziyaret edecek.

Bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Reisi ve Türkmen mevkidaşı bir araya gelecek.

İki ülkenin üst düzey heyetlerinin ortak toplantısının yapılması ve çeşitli işbirliği belgelerinin ve muhtıraların imzalanması da Serdar Berdimuhammedov'un iki günlük Tahran ziyaretinin gündeminde olacak.

Bu Serdar Berdimuhammedov'un göreve başlamasından bu yana Tahran'a yapacağı ilk ziyarettir.