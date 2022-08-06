İran ve Çin Dışişleri Bakanları telefonla görüştü

Emir Abdullhiyan-Wang Yi görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar, Viyana müzakereleri, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullhiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan son telefon görüşmesinin verimli geçtiğini belirterek, Çinli mevkidaşından Cumurbaşkanı Reisi’nin selamlarını Çin liderine iletmesini rica etti.

Güneydoğu Asya'daki gelişmelere değinen Emir Abdullahiyan, ABD’nin Çin’e yönelik tutumunu kınayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin tek Çin ilkesine bağlı olduğunu vurguladı.

Viyana’da yeni başlatılan müzakerelere dair Emir Abdullahiyan, Tahran tarafının istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varmak için yürüttüğü aktif çabalarına işaretle, İran’ın sunduğu yapıcı önerilerine ABD'nin gerçekçi olarak yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

İranlı bakan ayrıca Çinli mevkidaşı Wang Yi'yi Tahran’ı resmi olarak ziyaret etmeye davet etti.

Wang Yi de bu görüşmede İran'ın Çin'in toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu takdir ederek, uluslararası toplumunun büyük bir bölümünün ABD'nin ülkelerin iç işlerine müdahalesine karşı olduğuna dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanı, nükleer müzakerelerin sürdürülmesine ve İran’ın müzakerelere yaklaşımına desteğini yineledi ve tarafların diploması yoluyla nihai anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.

Çin yetkilisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerdeki tutumunu mantıklı olarak nitelendirdi.