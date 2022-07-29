Özbekistan Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Wang Yi’den Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’e kendisinin selamlarını iletmesini rica eden Mirziyoyev, Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nin başarıyla düzenlenmesini temenni ettiklerini belirtti Mirziyoyev, reform ve dışa açılma, yoksullukla ve salgınla mücadele konularında Özbekistan’a kıymetli yardımların sağlaması ve kendi ülkesinin toplumsal istikrarına büyük destek vermesinden dolayı Çin’e teşekkür ettiklerini dile getirdi. İki ülkenin karşılıklı güven, yardım ve yarara dayalı işbirliği ve iyi komşu kuralları temelinde ikili ilişkileri daha ileriye götürmeye devam ettiğine işaret eden Mirziyoyev, Çin’i güvenilir ortak olarak gören Özbekistan’ın her zaman Çin’in güvenebildiği dostu olduğunu vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Mirziyoyev’e selamlarını ileten Wang Yi, Özbekistan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü yeni bir başlangıç olarak değerlendirip iki ülkenin liderlerinin ortak anlayışlarının liderliğinde ikili ilişkileri geliştirerek hem iki ülke hem de iki halka daha fazla yarar getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Wang, Çin ile Özbekistan’ın iyi komşu ve kapsamlı stratejik ortak olduğunu kaydederek iki ülkenin güvenlik konusunda birbirine bağlı olduğunun altını çizdi. Çin’in Özbekistan’ın “Yeni Özbekistan” inşasını hızlandırmasını kararlılıkla desteklediğine dikkat çeken Wang, herhangi bir gücün Özbekistan’ın içişlerini karıştırmasına her zaman karşı çıktıklarına işaret etti. Wang, iki tarafın Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi’ni hızlandırarak ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, tarım, salgın ve yoksullukla mücadele ve dijital ekonomi alanlarındaki işbirliğini artırabileceğini dile getirdi.

Wang, Çin’in Shanghai İş Birliği Örgütü Zirvesi’nin başarıyla tamamlanması için SİÖ’nün dönem başkanlığını yürüten Özbekistan’ı desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu yineledi.

Wang Yi, Özbekistan ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte Çin ile Özbekistan’ın birçok konuda fikir birliğine vardığını hatırlattı.

Özbekistan’ın Küresel Gelişme Deklarasyonu ve Küresel Güvenlik Çağrısı’na katılmak ve destek vermek istediğini belirten Wang, işbirliği geleceğine tam güvenle bakan iki tarafın 10 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmini gerçekleştirerek daha yüksek bir ticari hedefe ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Wang, iki tarafın hükümetler arası iş birliği komisyonu çerçevesinde bir yoksullukla mücadele çalışma ofisini kuracağına değindi. Bunun yanı sıra iki tarafın ortak aşı üretimini artıracağını dile getiren Wang, Çin’in 500 Özbek katarakt hastasına ücretsiz ameliyat sağlayacağını söyledi.

Öte yandan Wang Yi, ziyaret sırasında Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Imamovich Norov ile de bir araya geldi.

Kaynak: CRİ Türkçe