Ortadoğu artık ABD'nin kontrolünde değil

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, Siyonist Rejim'in Arap NATO'su önerisine tepki göstererek, "Bazılarının Batı Asya bölgesi için askeri bir NATO'nun kurulmasından söz etmesi, Müslümanların artan gücüne tanık olmalarından kaynaklanmaktadır." dedi.

ABD'nin bölgedeki varlığını eleştiren Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, Ortadoğu bölgesinin Amerika'nın kontrolünden çıktığını ve artık Müslümanların elinde olduğunu söyledi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "Bölgenin kaderini ABD değil, Yemen, Filistin, Lübnan, Suriye ve Irak'ın kahraman halklarının iradesi belirler. Amerikan NATO'sunun gücü bölge halkalarının iradesi karşısında hiç sayılır." diye konuştu.