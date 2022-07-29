İstikbar dünyası, İran'da hüküm süren İslam'a tahammül edemiyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, şiddetli yağışlar nedeniyle İran'ın bazı bölgelerinde meydana gelen sel felaketine değinerek, "Selde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, aileleri için sabır ve yaralılar için de acil şifalar dileriz" dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dikkat çeken Ayetullah Hatemi, "Devrim Lideri Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşta sıradan insanların öldürülmesinden mutsuz olduklarını söyledi. Aynı zamanda Putin'e, Ukrayna konusunda inisiyatif almasaydılar karşı tarafın bir savaşa neden olabileceğini ve NATO'nun tehlikeli bir varlık olduğunu söyledi" dedi.

Ayetullah Hatemi, "Devrim Lideri ayrıca Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurgularken , Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri saldırının kesinlikle Türkiye'ye, Suriye'ye ve tüm bölgeye zarar vereceğini ve terörizme fayda sağlayacağını söyledi" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, başta ABD olamk üzere istikbar dünyasının savaşının İslam üzerinde olduğunu belirterek, "Onlar İran'da hüküm süren İslam'a tahammül edemiyorlar. Hikaye dinin hikayesidir. İstikbar dünyası, İslami İran'ı İslam'dan, Kuran'dan ve Ehl-i Beyt'ten ayıramayacağını bilmeli. Biz sonsuza kadar ayaktayız" ifadelerinde bulundu.