Suudi Arabistan ateşkesi ihlal ediyor

Al Masirah TV'nin web sitesine yer alan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saatte Marib, Hacca, Dali, Taiz, Sa'da, El Cevf, Hudayde, Al-Bayda illeri semalarında keşif uçuşları gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği ateşkesi ihlal etti.

Haberde, işgalci Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarının Hudeyde, Taiz ve Dali illerinde sivillerin evlerini ve Yemen güçlerinin mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Yemen'de geçici ateşkes

Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin ülkedeki savaşta büyük askeri operasyonların ve sınır ötesi saldırıların durmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

BM’nin Yemen’deki Özel Temsilcisi Hans Grundberg konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yemen'de savaşan tarafların, mevcut anlaşma koşullarında BM aracılığı ile sağlanan ateşkesi iki ay uzatmayı kabul ettiğini söylemişti.

Hans Grundberg ateşkese ilişkin yaptığı son açıklamada, Yemen'de iki buçuk aydır sağlanan ateşkesin ufak sorunlar olsa da devem etmesinin taraflar arasında savaş sürerken hayal bile edilemez görünen bir şey olduğunu söyledi.

Grundberg, kırılganlıkların yaşandığını belirterek ateşkesin tam olarak uygulanmaması ve tarafların verdikleri sözleri tutmamaları halinde, ateşkes anlaşmasının bozulabileceğine dikkat çekti.