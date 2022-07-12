Tahran'dan Biden'ın İran iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaretin arifesinde Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde yer alan bazı içeriklere tepki göstererek, "Bay Joe Biden'ın İran'a karşı ekonomik ve diplomatik baskı politikası izleme vurgusu, Amerika'nın 2015 anlaşmasını yeniden canlandırma arzusuyla çelişkilidir ve Trump yönetiminin İran'a karşı başarısız olan azami baskı politikası yolundadır" dedi.

Nasır Kenani, "Önceki ABD yönetimi nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek anlaşmazlıkları çözmek için çok taraflı diplomasi stratejisine ciddi zarar verdi. Mevcut ABD yönetimi de anlaşmaya dönme ve önceki hataları telafi etme sloganlarına ve iddialarına rağmen, yaptırımların ve ekonomik baskıların devam etmesiyle ne yazık ki pratikte aynı yaklaşımı izliyor" ifadesini kullandı.

Bölgedeki en yapıcı aktör olan İran'a karşı böylesine başarısız bir politikaya başvurmayı, Biden'ın aynı makaledeki istikrarlı ve güvenli bir Ortadoğu yaratmaya çalıştığı iddiasıyla çelişkili olduğunu belirten Kenani, "İstikrarlı ve güvenli Ortadoğu, ancak Amerika'nın bölge ülkeleri arasında bölücülük politikasına son vermesi, bölgeye silah akışını durdurması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması, Siyonist Rejime destek politikasından vazgeçmesi ve İranofobi politikasına son verilmesi ile sağlanır. Bu yanlış ve kriz yaratan politikalar düzeltilmediği sürece Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlığın asıl sorumlusu ABD olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Kenani, ABD başkanının IŞİD'i ve bölgedeki terörizmi yok etme konusundaki ironik övünmesine atıfta bulunarak, "ABD'nin eski başkanı ve eski dışişleri bakanının IŞİD'in kökenine ilişkin açıklamaları Biden'in açıklamalarıyla çelişiyor. Ayrıca ABD'nin IŞİD'le mücadelenin kahramanı olan Şehit General süleymani'ye yönelik suikastı, Washington'un IŞİD'e ve tekfirci teröristlere en büyük yardım sağladığını gösteriyor" dedi.

ABD yönetiminin Filistin meselesine yönelik politikasını, Biden'ın ABD'nin Batı Asya bölgesinde istikrar ve güvenlik sağlamaya çalıştığı iddiasına aykırı bulduğunu belirten Kenani, şunları kaydetti:

"Siyonist Rejim, Batı Asya bölgesindeki en büyük istikrarsızlığın ve organize terörizmin yayılmasının kaynağıdır ve ABD'nin bu rejime tam desteği, Washington'un pasifizm iddiasının geçersizliğinin en açık kanıtıdır."

Kenani son olarak şu ifadelerde bulundu:

"Bay Biden'ın yazısında yer alan noktalar, ABD yönetiminin Batı Asya bölgesindeki politikalarının tek tarafı ve gerçekçi olmadığını gösteriyor. Amerikan devlet adamları gerçekten Batı Asya bölgesinde istikrar ve güvenlik ve bunun sonucunda kendileri ve başkaları için güvenli bir dünya istiyorlarsa, dünyanın yeni gerçeklerini anlamalı ve Amerikan değerlerini ve tek taraflılığı empoze etmeye çalışmaktan kaçınmalı ve bölge ülkelerinin kendi değerlerine, çıkarlarına ve gerçeklerine dayalı olarak ve bölgesel işbirliği çerçevesinde güvenliklerini ve ortak çıkarlarını sağlamak için harekete geçmelerine izin vermelidirler."

Biden Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, önceki Başkan Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin, bu ülkenin nükleer çalışmalarını artırmasına yol açtığını ve İran'ı bu anlaşmaya geri döndürmek için diplomatik ve ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceklerini ileri sürmüştü.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Trump yönetiminin Tahran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının büyük bir hezimete uğradığını itiraf etmişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.