  1. İran
5 Ağu 2022 15:36

Müzakere tarafları İran milletinin şartlarını kabul etmeli

Müzakere tarafları İran milletinin şartlarını kabul etmeli

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ABD ve diğer müzakere taraflarına seslenerek, "Amerika'dan ve müzakere taraflarından İran'ı denememelerini istiyoruz. Müzakere etmeniz gerekiyorsa, İran milletinin şartlarını kabul edin" dedi.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelere değinerek, "Elhamdülillah yetkililerimiz ülke ekonomisini müzakerelere bağlamadı ve yaptırımları etkisiz hale getirme yolunda ilerliyor" dedi.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde İran yetkililerinin ülkenin çıkarlarını kararlılıkla ve ihtiyatla koruyacağını belirten   Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ABD'ye ve diğer müzakere taraflarına seslenerek, "İran'ı denemeyin. Müzakere etmeniz gerekiyorsa, İran milletinin şartlarını kabul edin ve aşırı taleplerinizden vazgeçin" ifadesini kullandı. 

News Code 1903953
https://tr.mehrnews.com/news/1903953/

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