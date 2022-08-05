Müzakere tarafları İran milletinin şartlarını kabul etmeli

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelere değinerek, "Elhamdülillah yetkililerimiz ülke ekonomisini müzakerelere bağlamadı ve yaptırımları etkisiz hale getirme yolunda ilerliyor" dedi.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde İran yetkililerinin ülkenin çıkarlarını kararlılıkla ve ihtiyatla koruyacağını belirten Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ABD'ye ve diğer müzakere taraflarına seslenerek, "İran'ı denemeyin. Müzakere etmeniz gerekiyorsa, İran milletinin şartlarını kabul edin ve aşırı taleplerinizden vazgeçin" ifadesini kullandı.