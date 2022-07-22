Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd: ABD bölgeyi terk etmeli

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "Bugün ABD’nin bölgedeki siyasi ve askeri varlığının etkinliği sıfıra inmiştir." dedi.

ABD’nin bölgedeki askeri gücünün verimsiz olduğunu anlatan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, şunları kaydetti:

"Irak, Suriye, Afganistan ve bölgeye bakınız. Amerika'nın siyasi varlığı da verimsiz hale geldi, Bu ülkenin fiziksel varlığı da ortadan kaldırılması lazım. ABD'nin varlığı Irak ve Suriye'de ciddi bir sorun haline geldi. Amerikalılar Afganistan’daki kaçış skandalı yaşamamak için bölgeyi terk etmelidir."

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "Bölgede tam güvenliğin sağlanması için Amerikan varlığının tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.