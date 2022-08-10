İranlı ünlü şair Huşeng İbtihac vefat etti

Şiirlerinde 'Saye' mahlasını kullanan İran'ın en büyük çağdaş şair ve araştırmacısı Emir Huşeng İbtihac hayatını kaybetti.

Emir Huşeng İbtihac kimdir?

Emir Huşeng İbtihac, 1928 yılında İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde doğdu. Çocukluğunu Reşt'te geçirdi ve lise yıllarında Tahran'a geldi. İbtihac küçük yaşlardan itibaren şiir söylemeye başladı ve musiki ile tanıştı.

Gazel türünde şiir söyleyen ve birçok esere imza atan Fars Edebiyatı’nın yaşayan çınarlarından biri olan Saye’nin eserlerinden birkaç tanesi şöyle:

İlk Nağmeler, Serap, Siyah Meşk, Şemgir, Yer, Yelda’dan Birkaç Yaprak, Yelda Gecenin Sabah Vaktine Kadar, Serv Kanının Hatırası, Ayna İçinde Ayna, Bir Yol ve Bir Ah, Ney Sesinin Mesnevi’si.