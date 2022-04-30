Ünlü şair Sadi-i Şirazi'nin Divanı Türkçe'ye kazandırıldı

İran edebiyatının büyük şairi Sadi-i Şirazi'nin Divanı ilk defa tam metin olarak Türk Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'ye kazandırıldı.

Bu kitabın önsözünde, şu ifadeler yer alıyor:

En güzel şiir söyleyen şair" "Sözün sultanı" "Söz ülkesinin hükümdarı" ve "Farsça gazelin peygamberi" gibi sıfatlarla övülen Sa'dî-yi Şirazî'nin gazellerinde ana tema "aşk"tır; dizelerinde sevgililer hep güneşi ay'ı kıskandıran güzellikleriyle kıvrım kıvrım kara zülüfleriyle tatlı nazlarıyla büyüleyen bakışlarıyla cana can katan salınışlarıyla cilvelenirken; âşıklar eşsiz sevdalarıyla vuslat arzularıyla çılgınca aşkları ve tutkularıyla özlemleriyle vefalarıyla öne çıkarlar. Sa'dî'nin şiirlerinden büyük söz ustaları "hayat suyu bengisu pınarı" nitelemeleriyle söz ederler. Sa'dî'nin şiiri daha hayattayken çok geniş bir coğrafyaya yayılmış sonraki yüzyıllarda da doğulu ve batılı pek çok şaire ilham kaynağı olmuştur.

Bu kitapta Sadi-i Şirazi'nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiiri hakkında bir incelemenin ardından Divan'ının tercümesi Nimet Yıldırım'ın yetkin çevirisiyle okura sunulmuştur.