Yerli savunma sanayii ürünleri yaptırımların başarısızlığını gösterdi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün mesclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, savunma sanayinde elde edilen başarıları övdü.

Ulusal Savunma Sanayii Günü'nü İran halkına tebrik eden Galibaf, "Ülkenin savunma sanayiinin gurur verici kazanımları, İran düşmanlarının uyguladığı yaptırımların başarısızlığını ortaya çıkardı. Yerli savunma sanayii ürünleri genç uzmanlarımıza güvenirsek sorunların üstesinden gelebileceğimizi ve büyük ilerleme kaydedebileceğimizi gösteriyor." dedi.

Galibaf, "İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık ve savunma gücü yerli ve milli olduğu için ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesini hiçbir güç engelleyemez." ifadesini kullandı.