Ali Laricani: ABD ile müzakereler başarılı olursa genişletilebilir

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile yürütülen müzakerelerin başarılı olması halinde bu sürecin genişletilebileceğini söyledi.

Laricani, Umman televizyonuna verdiği röportajda, mevcut müzakere sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu aşamada bu görüşmelerin ABD ile yaşanan diğer ihtilaflara da uzanıp uzanmayacağı konusunda kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Beklentilerin gereğinden fazla yükseltilmemesi gerektiğini vurgulayan Laricani, Amerikan tarafının da İran’a çeşitli davetlerde bulunduğunu ve şu ana kadar yalnızca müzakerelerin bir aşamasının gerçekleştirildiğine dikkat çeken Laricani, sürecin seyrinin ilerleyen dönemde netleşeceğini söyledi.

ABD’nin temel kaygısının İran’ın nükleer silaha yönelmemesi olması durumunda bunun çözülebilir bir konu olduğunu dile getiren Laricani, ancak nükleer dosya dışındaki başlıkların müzakerelere dahil edilmesinin görüşme sürecini zora sokabileceği uyarısında bulundu.

Laricani, mevcut görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde müzakere alanının genişletilebileceğini belirterek, İran’ın sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini istediğini ve zaman kazanma gibi bir niyetinin bulunmadığını vurguladı.