Pakistan Başbakanı'ndan Katar'a ziyaret

Doha'ya resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile görüştü.

Şahbaz Şerif'in yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, sanayii ve altyapı geliştirme ve turizm gibi çeşitli alanlarda yatırım fırsatları görüşmek üzere Katar'a gittiği belirtiliyor.

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Pakistan'da Bakanlar Kurulu dün ülke ordusunun 2022 Dünya Kupası’nda Katar’a güvenlik desteği sağlamasına yönelik anlaşmayı imzalamıştı.

Bakanlar Kurulu’nun imzası, Başbakan Şahbaz Şerif’in Katar’a ziyaretinin öncesinde geldi.