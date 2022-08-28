Reisi, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde Pakistan'da meydana gelen ve çok sayıda Pakistanlı vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Reisi, İranlı ilgili yetkililerin Pakistan halkına gerekli yardımlarda bulunma talimatı verdiğini dile getirerek, İran'ın komşu ülke Pakistan'a her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İran halkı ve hükümetini sağladığı yardımlardan dolayı takdir ederek, "İran zor günlerde her zaman Pakistan'ın destekleyicisi ve dostu olmuştur" dedi.