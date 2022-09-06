Avrupa’da doğal gaz fiyatları uçuşa geçti

Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını sağladığı Kuzey Akım-1 doğal gaz boru hattındaki gaz kesintisinin ardından dün Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü büyük bir sıçrama yaşandı. Ani fiyat yükselişlerinin etkisiyle Avrupa borsalarında dalgalanmalar görüldü. Almanya borsasında, 6 ayın en büyük düşüşü kaydedildi.

Avrupa’da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları yüzde 35 arttı. Goldman Sachs, Avrupa’nın doğal gaz fiyatlarının daha da yükselebileceğini ve ağustos ayı rekoruna yaklaşabileceğini açıkladı.

Avrupalı enerji bakanları, cuma günü yapacakları özel bir toplantıda, doğal gaz fiyatlarındaki üst sınırı tartışacak.

Kaynak: CRİ Türkçe