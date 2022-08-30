  1. Ekonomi
30 Ağu 2022 13:52

Gazprom Fransız enerji şirketine gaz akışını azaltıyor

Gazprom Fransız enerji şirketine gaz akışını azaltıyor

Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren gaz akışını daha da azaltacakları konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi derinleşiyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye bugünden itibaren taraflar arasındaki bazı sözleşmelerin uygulanması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve enerji arzı ile ilgili mevcut endişeler nedeniyle gaz akışını daha da azaltacağını duyurdu.

Fransız yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapıldı:

"Daha önce açıklandığı gibi Engie, müşterilerine ve kendi gereksinimlerine yönelik taahhütlerini yerine getirmek için gerekli miktarları zaten temin etmişti. Gazprom'un gaz akışındaki kesintilerinden kaynaklanabilecek doğrudan finansal ve fiziksel etkiyi önemli ölçüde azaltmak için çeşitli önlemler uygulamaya konmuştu."
Başbakan uyarmıştı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün yaptığı açıklamada, şirketlere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

News Code 1904479
https://tr.mehrnews.com/news/1904479/

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