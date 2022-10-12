AB ülkeleri "gaza tavan fiyat" konusunu görüşecek

AA'ya göre, AB Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde üye 27 ülkenin enerji bakanları Prag'da bir toplantıda buluştu.

Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB liderlerinin geçen hafta yüksek enerji fiyatlarının ana gündem olduğu bir zirve gerçekleştirdiğini, bugün konuyu bakanlar düzeyinde ele alacaklarını belirtti.

Simson, bakanlara Komisyonun enerji alanında devam eden çalışmaları hakkında sunum yapacağını anlatarak, öncelikle gaz talebini düşüreceklerini ve üyeler arasında iş birliğini teşvik edeceklerini söyledi.

"Gaz fiyatlarına müdahale edeceğiz." ifadesini kullanan Simson, AB ülkelerinin ortak gaz alımını da kolaylaştıracaklarını vurguladı.

Söz konusu uygulamaların tamamının bir arada yürütülmesi gerektiğini dile getiren Simson, bunun fiyatları sınırlamaya ve arz güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını ifade etti.