AB'de gündem enerji krizi

Rus gazına tavan fiyat uygulaması getirilmesi toplantının en önemli gündem başlığı olacak.Toplantıda elektriğin yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi de görüşülecek.Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan fiyat getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması da toplantının gündem maddeleri arasında.AB ülkeleri daha önce doğal gaz tüketimini azaltma, yenilebilir yatırımları hızlandırma ve Rusya dışı kaynaklardan enerji tedarikini artırma kararları almıştı. Kaynak: AB'de olağanüstü enerji toplantısı
Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte enerji krizi yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri çıkış yolu arıyor. Ortak yol haritası belirlemek isteyen ülkelerin enerji bakanları, Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Kaynak: AB'de olağanüstü enerji toplantısı
News Code 1904684
yorumunuz