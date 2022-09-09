AB'de gündem enerji krizi

Rus gazına tavan fiyat uygulaması getirilmesi toplantının en önemli gündem başlığı olacak.Toplantıda elektriğin yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi de görüşülecek.Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan fiyat getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması da toplantının gündem maddeleri arasında.AB ülkeleri daha önce doğal gaz tüketimini azaltma, yenilebilir yatırımları hızlandırma ve Rusya dışı kaynaklardan enerji tedarikini artırma kararları almıştı. Kaynak: AB'de olağanüstü enerji toplantısı