Alman Bakan'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Baerbock Ukrayna ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize güvenebileceklerini göstermek için bugün (Cumartesi) Kiev'e geldim. Silah tedariki, insani ve mali destek yoluyla gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Baerbock'un Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geleceği bildirildi. Alman bakanın programı hakkındaki diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Annalena Baerbock geçtiğimiz Mayıs'ta da Ukrayna'yı ziyaret etmişti.