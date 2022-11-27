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27 Kas 2022 09:05

ABD Venezuela petrolüne yönelik ambargoyu gevşetti

ABD Venezuela petrolüne yönelik ambargoyu gevşetti

ABD Hazine Bakanlığı, Washington'un Venezuela'ya uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul ettiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD, Venezuela devlet kurumları ile muhalefet arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul etti.

Bakanlık, Amerikan enerji şirketi Chevron'a Venezuela'da 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme, ayrıca bu ürünleri ABD pazarına tedarik etme izni veren lisans sağladı.

Aynı zamanda Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Venezuela'ya yönelik yaptırımları hem daha da hafifletme, hem de sıkılaştırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile Meksika'da yeniden başlayan diyalog görüşmelerinin ülkesi adına 'yeni bir sayfa açtığını' duyurdu.

News Code 1906087

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